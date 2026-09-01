Jeux de plateau Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Jeux de plateau

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Ce rendez-vous propose des moments ludiques et conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo autour de jeux de plateau.

À partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.

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Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

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English :

This event offers fun and friendly moments to enjoy with family, friends, or on your own while playing board games.

For ages 4 and up, accompanied by an adult.

L’événement Jeux de plateau Montluçon a été mis à jour le 2026-08-29 par Montluçon Tourisme