Jeux de plateau Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de Fontbouillant · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Jeux de plateau
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Ce rendez-vous propose des moments ludiques et conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo autour de jeux de plateau.
À partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.
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Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
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English :
This event offers fun and friendly moments to enjoy with family, friends, or on your own while playing board games.
For ages 4 and up, accompanied by an adult.
L’événement Jeux de plateau Montluçon a été mis à jour le 2026-08-29 par Montluçon Tourisme
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