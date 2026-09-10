Jeux de société accessibles, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Jeux de société accessibles Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.
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