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Jeux de société accessibles, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Jeux de société accessibles, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Jeux de société accessibles Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.

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