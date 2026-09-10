Jeux de société accessibles, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Jeux de société accessibles Mercredi 2 décembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T16:00:00+01:00 – 2026-12-02T18:00:00+01:00

Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir les jeux Dobble, Timeline ou Cortex en version accessible. Un bibliothécaire vous présentera les jeux et vous accompagnera pour les parties.