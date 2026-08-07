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AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Jeux de société autour du patrimoine MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan

mercredi 30 septembre 2026 · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
SAINT-LARY-SOULAN
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Jeux de société autour du patrimoine MOIS DU PATRIMOINE

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Jeux de société autour du patrimoine. À travers la mise à disposition de jeux de société, venez découvrir les patrimoines de nos vallées.
A la médiathèque. Dans le cadre du Mois du Patrimoine. Gratuit.   .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86  patrimoine@saintlary.com

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English :

Board games centered on cultural heritage. %C0Come discover the cultural heritage of our valleys through these board games.%E0

L’événement Jeux de société autour du patrimoine MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de St Lary|CDT65

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