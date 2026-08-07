Jeux de société autour du patrimoine MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan
mercredi 30 septembre 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Jeux de société autour du patrimoine MOIS DU PATRIMOINE
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Jeux de société autour du patrimoine. À travers la mise à disposition de jeux de société, venez découvrir les patrimoines de nos vallées.
A la médiathèque. Dans le cadre du Mois du Patrimoine. Gratuit. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com
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English :
Board games centered on cultural heritage. %C0Come discover the cultural heritage of our valleys through these board games.%E0
L’événement Jeux de société autour du patrimoine MOIS DU PATRIMOINE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de St Lary|CDT65
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