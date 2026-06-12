Karaoké Blind test Saint-Lary-Soulan
Karaoké Blind test Saint-Lary-Soulan vendredi 7 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Karaoké Blind test
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:30:00
fin : 2026-08-07 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez tester vos connaissances musicales et révéler vos talents de chanteurs lors d’un après-midi festif animé par une pro ! Ne manquez pas Patou pour partager des moments inoubliables de 16h45h à 17h05 et de 18h10 à 18h30.
Gratuit. Sur la scène entre la Maison du Patrimoine et l’Office de tourisme. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and test your musical knowledge and reveal your singing talents during a festive afternoon hosted by a pro! Don’t miss Patou to share unforgettable moments from 4.45pm to 5.05pm and from 6.10pm to 6.30pm.
L’événement Karaoké Blind test Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- XVI Fête du Livre pyrénéen d´Aure et de du Sobrarbe Saint-Lary-Soulan 12 juin 2026
- Concert Les Chanteurs du Comminges église du village Saint-Lary-Soulan 12 juin 2026
- Concert Zacchary Pourtzeladze église du village Saint-Lary-Soulan 13 juin 2026
- Atelier gravure SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 17 juin 2026
- Rando photo Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 17 juin 2026