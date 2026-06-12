Saint-Lary-Soulan

Karaoké Blind test

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:30:00

fin : 2026-08-07 18:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez tester vos connaissances musicales et révéler vos talents de chanteurs lors d’un après-midi festif animé par une pro ! Ne manquez pas Patou pour partager des moments inoubliables de 16h45h à 17h05 et de 18h10 à 18h30.

Gratuit. Sur la scène entre la Maison du Patrimoine et l’Office de tourisme. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Come and test your musical knowledge and reveal your singing talents during a festive afternoon hosted by a pro! Don’t miss Patou to share unforgettable moments from 4.45pm to 5.05pm and from 6.10pm to 6.30pm.

L’événement Karaoké Blind test Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de St Lary|CDT65