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AGENDA · Le Pouliguen

Jeux de société Micro-Folie Le Pouliguen

mercredi 29 juillet 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Micro-Folie
Adresse
8 rue Maréchal Joffre
Ville
44510 Le Pouliguen
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Pouliguen

Jeux de société

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

En partenariat avec la bibliothèque municipale, un après-midi consacré au jeu de société. Proposition adaptée aux petites et grandes personnes venez en famille !   .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10  info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Jeux de société Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44

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