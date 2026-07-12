Jeux de société Micro-Folie Le Pouliguen
mercredi 29 juillet 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Jeux de société
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
En partenariat avec la bibliothèque municipale, un après-midi consacré au jeu de société. Proposition adaptée aux petites et grandes personnes venez en famille ! .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Jeux de société Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
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