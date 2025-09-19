JEUX DE SOCIÉTÉ Péret

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-12-05

2025-09-19 2025-10-10 2025-12-05

Un moment de jeu et de convivialité, à partager en famille ou entre amis.

Tout public Gratuit. .

Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

English :

A moment of fun and conviviality, to share with family and friends.

German :

Ein Moment des Spielens und der Geselligkeit, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann.

Italiano :

È un modo divertente e amichevole per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Es una forma divertida y amistosa de pasar tiempo con la familia y los amigos.

