PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Péret
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Péret jeudi 30 avril 2026.
Péret
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR
Avenue Marcellin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-28 2026-06-25
Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial.
Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial. Échangez sur votre dernière lecture roman, film, BD… et/ou sur vos envies littéraires !
Public Ado Adulte Durée 1h30
Gratuit, sur inscription. .
Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
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English :
You?ll find all you need to discuss books in a convivial atmosphere.
L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Péret a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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