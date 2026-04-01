Péret

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-28 2026-06-25

Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial.

Vous trouverez votre bonheur pour débattre autour des livres lors d’un moment convivial. Échangez sur votre dernière lecture roman, film, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

Public Ado Adulte Durée 1h30

Gratuit, sur inscription. .

Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

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English :

You?ll find all you need to discuss books in a convivial atmosphere.

L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Péret a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS