ATELIER D’ÉCRITURE Péret
ATELIER D’ÉCRITURE Péret mardi 6 janvier 2026.
ATELIER D’ÉCRITURE
Avenue Marcelin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-01-06 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-07
Dans la bonne humeur, laissez libre cours à votre plume au gré de votre imagination et des thèmes proposés.
Dans la bonne humeur, laissez libre cours à votre plume au gré de votre imagination et des thèmes proposés.
Un atelier ludique, ouvert à toutes et tous.
À partir de 8 ans.
Gratuit. .
Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
English :
In a good mood, let your imagination run free and follow the themes suggested.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Péret a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS