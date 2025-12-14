ATELIER D’ÉCRITURE Péret

ATELIER D’ÉCRITURE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Début : 2026-01-06

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-01-06 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-07

Dans la bonne humeur, laissez libre cours à votre plume au gré de votre imagination et des thèmes proposés.

Un atelier ludique, ouvert à toutes et tous.

À partir de 8 ans.

Gratuit. .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

English :

In a good mood, let your imagination run free and follow the themes suggested.

