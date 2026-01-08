Péret

VISITES INSOLITES PÉRET EN MUSIQUE !

rue Claude Debussy Péret Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Quoi de plus agréable que d’aborder l’histoire et le patrimoine d’un village… en musique ? Accompagnés d’un guide-conférencier, avec la complicité d’un duo de musiciens aux accents chantants, découvrez Péret autrement. Sur des airs de chansons françaises, où se mêlent à merveille clarinette et guitare, se révèlent les lieux cachés et insolites du village.

Quoi de plus agréable que d’aborder l’histoire et le patrimoine d’un village… en musique ? Accompagnés d’un guide-conférencier, avec la complicité d’un duo de musiciens aux accents chantants, découvrez Péret autrement. Sur des airs de chansons françaises, où se mêlent à merveille clarinette et guitare, se révèlent les lieux cachés et insolites du village. .

rue Claude Debussy Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : VISITES INSOLITES PÉRET EN MUSIQUE !

What could be more enjoyable than learning about the history and heritage of a village? with music? Accompanied by a tour guide, with the complicity of a duo of sing-song musicians, discover Péret in a different way. French songs, clarinet and guitar, reveal the hidden and unusual places of the village.

L’événement VISITES INSOLITES PÉRET EN MUSIQUE ! Péret a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS