ATELIER CROCHETS & CO Péret
ATELIER CROCHETS & CO
Avenue Marcelin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-09 2026-04-16
Les ateliers participatifs de crochet sont ouverts à tous. Que vous soyez débutant ou expert, Odile se fait un plaisir de partager son savoir. Un véritable temps de convivialité !
Public Ado/Adulte. Gratuit.
Animé par Odile, bénévole.
Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr
English :
Participatory crochet workshops are open to all. Whether you’re a beginner or an expert, Odile is happy to share her knowledge. A real time for conviviality!
Public Teens/Adults. Free admission.
Led by volunteer Odile.
