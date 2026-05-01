Péret

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-05-19 2026-06-23

Découvrez de nouveaux ateliers autour de la nutrition. Au cours de la première séance, initiez-vous aux bases de la nutrition et à la composition d’une assiette idéale. La deuxième séance vous aide à comprendre que le sucre est partout dans nos assiettes !

Découvrez de nouveaux ateliers autour de la nutrition. Au cours de la première séance, initiez-vous aux bases de la nutrition et à la composition d’une assiette idéale. La deuxième séance vous aide à comprendre que le sucre est partout dans nos assiettes !

Public ado adulte

Gratuit, sur inscription .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

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English : ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

Discover new nutrition workshops. The first session introduces you to the basics of nutrition and the composition of an ideal plate. The second session helps you understand that sugar is everywhere on our plates!

L’événement ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE Péret a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS