Péret

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

8 avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Gratuit, sur inscription .

8 avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

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English :

A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.

For children aged 0 to 3.

Registration required Free.

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS