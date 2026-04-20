LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret
LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret jeudi 7 mai 2026.
Péret
LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS
8 avenue Marcellin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription .
8 avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
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English :
A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.
For children aged 0 to 3.
Registration required Free.
L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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