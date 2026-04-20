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LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret jeudi 7 mai 2026.

Adresse : 8 avenue Marcellin Albert

Ville : 34800 Péret

Département : Hérault

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif :

Péret

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

8 avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription   .

8 avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74  mediatheque@mairie-peret.fr

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English :

A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.

For children aged 0 to 3.
Registration required Free.

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Péret a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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