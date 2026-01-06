Informations pratiques

Péret

PÉRET, UN VILLAGE AUX MULTIPLES FACETTES

Péret Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez découvrir ce joli village aux portes de Clermont-l’Hérault, et soyez surpris par la richesse de Péret. Son patrimoine, sa géologie si particulière guident votre parcours avec Laure Charpentier, Géomédiatrice et Accompagnatrice en Montagne.

Venez découvrir ce joli village aux portes de Clermont-l’Hérault, et soyez surpris par la richesse de Péret. Son patrimoine, sa géologie si particulière guident votre parcours avec Laure Charpentier, Géomédiatrice et Accompagnatrice en Montagne.

Du volcanisme aux mines locales jusqu’à la découverte de Notre-Dame des Buis, un village rempli d’histoire à raconter. À la fin de la balade, l’association Les Amis de Notre-Dame des Buis ouvre les portes de la chapelle pour vous présenter les trésors découverts dernièrement. Une découverte agrémentée d’un petit goûter et de boissons chaudes. .

Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : PÉRET, UN VILLAGE AUX MULTIPLES FACETTES

Come discover this charming village on the outskirts of Clermont-l’Hérault, and be amazed by all that Péret has to offer. Its heritage and unique geology will guide your journey with Laure Charpentier, a geologist and mountain guide.

L’événement PÉRET, UN VILLAGE AUX MULTIPLES FACETTES Péret a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS