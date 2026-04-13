Visite du jardin, Maison d’hôtes Coeur d’hérault, Péret

Visite du jardin 6 et 7 juin Maison d’hôtes Coeur d’hérault Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Ce jardin de 900 m² est une véritable invitation au voyage, où l’exotisme rencontre le paysage local. Aménagé avec soin, il associe une riche palette de plantes tropicales acclimatées — telles que les alocasias, monsteras et strelitzias — à des plantes vivaces, fleurs et arbustes adaptés au climat régional.

Au fil de la visite, le contraste entre feuillages luxuriants et végétation locale crée une atmosphère originale et dépaysante. Les massifs structurés et les espaces plus libres offrent une succession d’ambiances, jouant sur les formes, les textures et les couleurs.

Ce jardin met en valeur l’acclimatation de plantes exotiques en pleine terre, démontrant qu’avec attention et observation, il est possible de créer un univers tropical sous nos latitudes. Les floraisons saisonnières viennent compléter ce décor, apportant couleur et dynamisme tout au long de l’année.

Pensé comme un lieu de découverte et de partage, ce jardin invite à explorer de nouvelles associations végétales tout en respectant l’équilibre naturel et la diversité du vivant.

Maison d’hôtes Coeur d’hérault 1 avenue Marcellin Albert, 34800 Péret Péret 34800 Hérault Occitanie +330467962865 https://coeurdherault.com Jardin de la Maison d’hôtes Coeur d’hérault. Plantes exotiques. Parking public à 50 m

Ce jardin de 900 m² est une véritable invitation au voyage, où l’exotisme rencontre le paysage local. Aménagé avec soin, il associe une riche palette de plantes tropicales acclimatées — telles que et…

©MaudFrabot