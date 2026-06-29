Jeux de société Route de la Chanterie Saint-Pair-sur-Mer
Jeux de société Route de la Chanterie Saint-Pair-sur-Mer lundi 27 juillet 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Jeux de société
Route de la Chanterie Ancienne école de Kairon Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27 12:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Venez vous amuser lors de ce moment dédié aux jeux de société et aux livres-jeux, pour tous les âges, enfants et adultes.
Proposée par la médiathèque et l’Espace de Vie Sociale de la ville
Lieu au croisement route du Monument et route de la Chanterie .
Route de la Chanterie Ancienne école de Kairon Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
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