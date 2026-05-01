Jeux de Vachettes + Apéro gratuit + Repas Stade Municipal Pissos

Pissos

Jeux de Vachettes + Apéro gratuit + Repas

Stade Municipal 545 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 16:30:00

fin : 2026-05-25 22:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Lundi 25 mai le comité des fêtes de Pissos organise à 16h30 des jeux de vachettes

Ambiance garantie et Buvette sur place

Apéro offert à partir de 19h30, suivi d’un repas à 20h30 avec au menu Oeufs + Piperade + Ventrêches + Fromage à 8 €

Et pour clôturer les fêtes du village un feu d’artifice

Lundi 25 mai le comité des fêtes de Pissos organise à 16h30 des jeux de vachettes

Ambiance garantie et Buvette sur place

Apéro offert à partir de 19h30, suivi d’un repas à 20h30 avec au menu Oeufs + Piperade + Ventrêches + Fromage à 8 €

Et pour clôturer les fêtes du village un feu d’artifice .

Stade Municipal 545 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 75 27 comitedesfetes.pissos@gmail.com

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English : Jeux de Vachettes + Apéro gratuit + Repas

On Monday May 25, the Pissos Festival Committee is organizing a cow game at 4:30 pm

Atmosphere guaranteed and refreshment bar on site

Aperitif offered from 7:30pm, followed by a meal at 8:30pm with menu: Eggs + Piperade + Ventrêches + Cheese at 8 ?

And to round off the village festivities, a fireworks display

L’événement Jeux de Vachettes + Apéro gratuit + Repas Pissos a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur Haute Lande