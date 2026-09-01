Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Espace Socioculturel Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon

Informations pratiques

Saint-Nicolas-de-Redon

Jeux de Vilaine Festival de jeux de société

Espace Socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

.

Espace Socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 01 39 67 meepleattack@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44