Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Espace Socioculturel Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon
samedi 3 octobre 2026 · Espace Socioculturel Pierre Etrillard · Saint-Nicolas-de-Redon
Informations pratiques
Saint-Nicolas-de-Redon
Jeux de Vilaine Festival de jeux de société
Espace Socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
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Espace Socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 01 39 67 meepleattack@gmail.com
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L’événement Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44