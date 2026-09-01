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Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Espace Socioculturel Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon

samedi 3 octobre 2026 · Espace Socioculturel Pierre Etrillard · Saint-Nicolas-de-Redon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Espace Socioculturel Pierre Etrillard
Adresse
14 Rue de Tabago
Ville
44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Nicolas-de-Redon

Jeux de Vilaine Festival de jeux de société

Espace Socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

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Espace Socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 01 39 67  meepleattack@gmail.com

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English :

L’événement Jeux de Vilaine Festival de jeux de société Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44

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