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Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans Route de Feuguerolles Vieux

jeudi 13 août 2026 · Route de Feuguerolles · Vieux

Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans Route de Feuguerolles Vieux

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Feuguerolles
Adresse
Musée de Vieux-la-Romaine
Ville
14930 Vieux
Département
Calvados
Tarif

Vieux

Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Une visite virtuelle des espaces dédiés aux sports à Rome suivie d’une initiation à quelques sports gréco-romains: course, lancer de disque, lancer du javelot et saut en longueur !
Une visite virtuelle des espaces dédiés aux sports à Rome suivie d’une initiation à quelques sports gréco-romains: course, lancer de disque, lancer du javelot et saut en longueur !
Infos pratiques
Dès 7 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée
Réservation obligatoire.   .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20  vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans

A virtual tour of Rome’s sports facilities, followed by an introduction to some Greco-Roman sports: running, discus throw, javelin throw and long jump!

L’événement Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans Vieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Calvados Attractivité

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