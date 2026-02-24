Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans Route de Feuguerolles Vieux

Informations pratiques

Vieux

Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Une visite virtuelle des espaces dédiés aux sports à Rome suivie d’une initiation à quelques sports gréco-romains: course, lancer de disque, lancer du javelot et saut en longueur !

Une visite virtuelle des espaces dédiés aux sports à Rome suivie d’une initiation à quelques sports gréco-romains: course, lancer de disque, lancer du javelot et saut en longueur !

Infos pratiques

Dès 7 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée

Réservation obligatoire. .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans

A virtual tour of Rome’s sports facilities, followed by an introduction to some Greco-Roman sports: running, discus throw, javelin throw and long jump!

L’événement Jeux d’Olympie, sports antiques dès 6 ans Vieux a été mis à jour le 2026-06-30 par Calvados Attractivité