Visite guidée couplée de l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » puis du plan de Rome Samedi 19 septembre, 14h00 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Calvados

Durée 3h, dès 10 ans, 6€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » au musée de Vieux-la- Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen pour découvrir le Plan de Rome.

Un voyage commenté dans la Rome au IVème siècle après J.C. grâce à l’outil de réalité virtuelle du plan de Rome.

Trajet à prévoir après la visite de l’exposition au musée pour se rendre à l’université de Caen. Gratuité au musée, au Plan de Rome uniquement par chèque ou par CB : 6€ par adulte et par enfant

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux, France Vieux 14930 Calvados Normandie 33231711020 https://www.vieuxlaromaine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-couplee-vieux-la-romaine-plan-de-rome-unicaen-jep26 »}] Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci.

La ville d’Aregenua, comme toute cité de l’Empire, présente des monuments publics, de nombreux quartiers d’habitat, d’artisanat et de commerce et un réseau de voies. C’est au sud de la ville, sur le rebord du plateau dominant la vallée de la Guigne que se situe le noyau primitif de la cité antique pourvu d’édifices publics. Le forum y est constitué d’une grande place publique, dotée de portiques et de boutiques et flanquée de bâtiments à vocation politique, judiciaire, commerciale et religieuse. A côté se trouvent les thermes monumentaux dont la construction et l’entretien sont assurés par Solleminus et son fils Titus Sennius Solemnis, riches notables viducasses.

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