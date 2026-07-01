Jeux du 14 juillet Buchy
mardi 14 juillet 2026 · Buchy
Informations pratiques
Buchy
Jeux du 14 juillet
Grande Rue Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cette année encore, le Comité des Fêtes de Buchy organisera les jeux du 14 juillet 2026 qui auront lieu dès 15h30 sous Les Halles et dans la grande rue.
Au programme:
Chamboule-tout, billard japonais, bowling, quille.
Sans oublier le traditionnel seau d’eau !
Le tout suivi d’un gouter.
Venez vous amuser en famille ou entre amis !
On vous attend nombreux. Sans réservation .
Grande Rue Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie
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English : Jeux du 14 juillet
L’événement Jeux du 14 juillet Buchy a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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