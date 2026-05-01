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Jeux en famille Rue des 4 saisons Saint-Vincent-sur-Jard

Jeux en famille Rue des 4 saisons Saint-Vincent-sur-Jard samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue des 4 saisons

Adresse : Espace Enfance Jeunesse

Ville : 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Vincent-sur-Jard

Jeux en famille

Rue des 4 saisons Espace Enfance Jeunesse Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

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Rue des 4 saisons Espace Enfance Jeunesse Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Jeux en famille Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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