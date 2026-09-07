AGENDA · Lesneven
Jeux en folie, Médiathèque René Pétillon, Lesneven
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque René Pétillon · Lesneven
Informations pratiques
Jeux en folie Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque René Pétillon Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Venez jouer avec nous à des jeux sur le thème des monstres…
Dès 6 ans
En lien avec l’exposition L’enfance des monstres, des vilains et des affreux.
Médiathèque René Pétillon 1 rue dixmude lesneven 29260 Lesneven 29260 Finistère Bretagne 0298211247 https://www.facebook.com/profile.php?id=100075777433131
Biblis en folie 2026
©Médiatheque rene Petillon
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