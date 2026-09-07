Jeux en folie, Médiathèque René Pétillon, Lesneven

Informations pratiques

Jeux en folie Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque René Pétillon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Venez jouer avec nous à des jeux sur le thème des monstres…

Dès 6 ans

En lien avec l’exposition L’enfance des monstres, des vilains et des affreux.

Médiathèque René Pétillon 1 rue dixmude lesneven 29260 Lesneven 29260 Finistère Bretagne 0298211247 https://www.facebook.com/profile.php?id=100075777433131

Biblis en folie 2026

©Médiatheque rene Petillon