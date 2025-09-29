Jeux et compagnie Combrand
Jeux et compagnie Combrand mercredi 17 juin 2026.
Salle du Millénaire Combrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Venez profiter de la ludothèque itinérante avec des jeux sur place ou en prêt et des animations concoctées par de nombreux partenaires. .
Salle du Millénaire Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 57 63 contact@cerizeen.csc79.org
