Sortie nature Vannerie au jardin Combrand
Sortie nature Vannerie au jardin Combrand samedi 23 mai 2026.
Sortie nature Vannerie au jardin
Secteur Montravers/Combrand Combrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez tresser au jardin et fabriquer des structures en vannerie d’extérieur.
Apportez votre pique-nique. Sur inscription.
Secteur Montravers/Combrand, détails fournis lors de l’inscription. .
Secteur Montravers/Combrand Combrand 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Vannerie au jardin
L’événement Sortie nature Vannerie au jardin Combrand a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Bocage Bressuirais