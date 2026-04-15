Spectacle nocturne Un mystérieux héritage Abbaye de Beauchêne Cerizay
Spectacle nocturne Un mystérieux héritage Abbaye de Beauchêne Cerizay vendredi 7 août 2026.
Cerizay
Spectacle nocturne Un mystérieux héritage
Abbaye de Beauchêne 22 Rue Notre-Dame Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Le 7, 8, 9 et 10 août 2026, au crépuscule, la prairie de l’abbaye de Beauchêne s’illuminera pour faire vivre au public son histoire authentique, méconnue mais extraordinaire, remontant au XIIe siècle.
Le public sera transporté du Bas-Poitou à Jérusalem, de Rome aux Philippines, à la rencontre des humbles comme des puissants, depuis les temps les plus anciens jusqu’à aujourd’hui.
Cette grande fresque historique, d’une durée de 1h30 (22h00 23h30), est adaptée à un public familial.
Billetterie disponible sur https://unmysterieuxheritage.fr/billetterie.
Des permanences sont aussi organisées pour la billetterie à l’espace France Services de Cerizay, tous les jeudis matins de 10 h à 12 h, du 04 juin au 07 août 2026. .
Abbaye de Beauchêne 22 Rue Notre-Dame Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@unmysterieuxheritage.com
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English : Spectacle nocturne Un mystérieux héritage
L’événement Spectacle nocturne Un mystérieux héritage Cerizay a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais
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