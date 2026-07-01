Rencontre avec Michel Chatry, Bibliothèque Cerizay, Cerizay

Informations pratiques

Rencontre avec Michel Chatry 18 et 19 septembre Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Michel Chatry présentera son dernier ouvrage, Un chanoine dans les Guerres de Vendée.

Ce livre rassemble les notes inédites de l’abbé Dubin de Grandmaison, témoin direct du terrible soulèvement populaire, autour des mémoires de la marquise de La Rochejaquelein.

Samedi 19 septembre, de 10h30 à 11h30.

Bibliothèque Cerizay 10 rue du chat, 79140 Cerizay Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549800734 http://www.bibliotheques.agglo2b.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0549800734 »}] Michel Chatry présentera son dernier ouvrage ‘Un chanoine dans les Guerres de Vendée’. Ce livre comprend les notes inédites de l’Abbé Dubin de Grandmaison, témoin directe du terrible soulèvement populaire, sur les mémoires de la marquise de La Rochejacquelein.

Michel Chatry présentera son dernier ouvrage, Un chanoine dans les Guerres de Vendée.

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