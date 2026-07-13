Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés Cerizay
mardi 18 août 2026 · Cerizay
Informations pratiques
Cerizay
Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés
Place de l’église St Pierre Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Et si vous découvriez le patrimoine historique et naturel d’un lieu en une seule visite ? Accompagnés de la guide de l’Office de tourisme et d’un animateur-nature, revivez l’histoire d’un lieu et participez à une animation nature.
Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés.
En partenariat avec Sortir des Ronces.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .
Place de l’église St Pierre Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
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English : Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés
L’événement Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés Cerizay a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bocage Bressuirais
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