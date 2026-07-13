UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cerizay

Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés Cerizay

mardi 18 août 2026 · Cerizay

Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés Cerizay

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de l'église St Pierre
Ville
79140 Cerizay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Cerizay

Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés

Place de l’église St Pierre Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Et si vous découvriez le patrimoine historique et naturel d’un lieu en une seule visite ? Accompagnés de la guide de l’Office de tourisme et d’un animateur-nature, revivez l’histoire d’un lieu et participez à une animation nature.
Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés.
En partenariat avec Sortir des Ronces.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.   .

Place de l’église St Pierre Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27  info@tourisme-bocage.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés

L’événement Visites nature et patrimoine Le bourg: entre reconstruction et parcs arborés Cerizay a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Cerizay (Deux-Sèvres)