Spectacle José Cruz Salle de la Griotte Cerizay

Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires !

JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.

Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?

Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ?

Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ?

Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ?

Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ?

Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?

C’est quoi la Révolution des Œillets ?

Et c’est quoi au juste la saudade ?

JC vous raconte tout. .

Salle de la Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 91 94 80

