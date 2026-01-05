Spectacle José Cruz Salle de la Griotte Cerizay
Spectacle José Cruz Salle de la Griotte Cerizay vendredi 25 septembre 2026.
Spectacle José Cruz
Salle de la Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rires !
JC, alias José Cruz, le Franco-Portugais, vous emmène en voyage au Portugal.
Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?
Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 habitants l’année à 2.500.000 habitants au mois d’août ?
Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ?
Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ?
Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ?
Pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?
C’est quoi la Révolution des Œillets ?
Et c’est quoi au juste la saudade ?
JC vous raconte tout. .
Salle de la Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 91 94 80
