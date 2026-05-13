La Roche en feu Lieu-dit La Roche Cerizay

Cerizay

La Roche en feu

Lieu-dit La Roche Domaine de la Roche Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

La Roche en Feu est l’événement annuel organisé par l’Amicale des Marteaux, une association de passionnés de forge et de métallurgie.

À cette occasion, nous réunissons plusieurs artisans dont le savoir-faire s’articule autour du feu, pour deux jours de démonstrations et de découvertes.

Boulanger, céramiste, fileur de verre… plusieurs métiers seront représentés pour faire découvrir au public différentes pratiques artisanales.

L’Amicale des Marteaux réalisera également son traditionnel bas fourneau, afin de montrer comment réduire le minerai de fer en acier forgeable. .

Lieu-dit La Roche Domaine de la Roche Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 96 64 29 lorene_heutte@yahoo.fr

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English : La Roche en feu

L’événement La Roche en feu Cerizay a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bocage Bressuirais