Jeux et lectures Saint Géry-Vers
Jeux et lectures Saint Géry-Vers mardi 30 juin 2026.
Saint Géry-Vers
Jeux et lectures
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Venez jouer et lire avec la ludothèque et la médiathèque du Grand Cahors
Venez jouer et lire avec la ludothèque et la médiathèque du Grand Cahors.
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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 21 23 84
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English :
Come play and read with the toy library and media library of Greater Cahors
L’événement Jeux et lectures Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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