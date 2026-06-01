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Jeux et lectures Saint Géry-Vers

Jeux et lectures Saint Géry-Vers

Jeux et lectures Saint Géry-Vers mardi 30 juin 2026.

Ville : 46330 Saint Géry-Vers

Département : Lot

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint Géry-Vers

Jeux et lectures

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Venez jouer et lire avec la ludothèque et la médiathèque du Grand Cahors

Venez jouer et lire avec la ludothèque et la médiathèque du Grand Cahors.

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 5 65 21 23 84 

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English :

Come play and read with the toy library and media library of Greater Cahors

L’événement Jeux et lectures Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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