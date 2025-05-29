Saint Géry-Vers

Marché Lot of Saveurs à Saint-Géry-Vers

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors et ce mardi, ce sera à Saint-Géry-Vers (commune de Saint-Géry)

Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors et ce mardi, ce sera à Saint-Géry-Vers (commune de Saint-Géry). Animations, convivialité et gastronomie seront au menu de ces rendez-vous réunissant touristes et fidèles des saveurs de notre gastronomie locale.

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie

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English :

As it does every year, the Lot of Saveurs gourmet caravan makes stops throughout the summer in the communes of Greater Cahors, and this Tuesday it will be in Saint-Géry-Vers (commune of Saint-Géry)

L’événement Marché Lot of Saveurs à Saint-Géry-Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot