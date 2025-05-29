Marché Lot of Saveurs à Saint-Géry-Vers Saint Géry-Vers
Marché Lot of Saveurs à Saint-Géry-Vers Saint Géry-Vers mardi 4 août 2026.
Saint Géry-Vers
Marché Lot of Saveurs à Saint-Géry-Vers
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors et ce mardi, ce sera à Saint-Géry-Vers (commune de Saint-Géry)
Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors et ce mardi, ce sera à Saint-Géry-Vers (commune de Saint-Géry). Animations, convivialité et gastronomie seront au menu de ces rendez-vous réunissant touristes et fidèles des saveurs de notre gastronomie locale.
.
Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As it does every year, the Lot of Saveurs gourmet caravan makes stops throughout the summer in the communes of Greater Cahors, and this Tuesday it will be in Saint-Géry-Vers (commune of Saint-Géry)
L’événement Marché Lot of Saveurs à Saint-Géry-Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Saint Géry-Vers (Lot)
- Balade toponymique Du sol à l’Occitan Saint Géry-Vers 23 mai 2026
- Ciné-Lot Jean Valjean Saint Géry-Vers 27 mai 2026
- Faites de l’habitat durable Saint Géry-Vers 30 mai 2026
- RAID TOUT ABSOLU Saint Géry-Vers 6 juin 2026
- Marché des Saveurs à Vers Saint Géry-Vers 18 juin 2026