Plourin-lès-Morlaix

Jeux extérieurs

Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 12:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Viens t’amuser sur nos jeux extérieurs, cet été ! .

Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

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English : Jeux extérieurs

L’événement Jeux extérieurs Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX