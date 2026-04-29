Plourin-lès-Morlaix

Structure gonflable à la piscine

Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:45:00

fin : 2026-08-31 16:45:00

Date(s) :

2026-07-06

Viens t’amuser sur les jeux gonflables, du lundi au vendredi de 14h45 à 16h45 .

Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

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English : Structure gonflable à la piscine

L’événement Structure gonflable à la piscine Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX