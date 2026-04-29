Structure gonflable à la piscine Plourin-lès-Morlaix
Structure gonflable à la piscine Plourin-lès-Morlaix lundi 6 juillet 2026.
Plourin-lès-Morlaix
Structure gonflable à la piscine
Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:45:00
fin : 2026-08-31 16:45:00
Date(s) :
2026-07-06
Viens t’amuser sur les jeux gonflables, du lundi au vendredi de 14h45 à 16h45 .
Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20
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English : Structure gonflable à la piscine
L’événement Structure gonflable à la piscine Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX