Jeux géants en bois rendez-vous devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre
mercredi 12 août 2026 · rendez-vous devant l'Office de Tourisme · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Jeux géants en bois
rendez-vous devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 14:00:00
Date(s) :
2026-08-12
LA MONGIE
Jeux Géants en bois coopératifs…
Venez vous amuser en famille !
– Gratuit, ouvert à tous
– Sous la responsabilité des parents
– Par mauvais temps, repli à la salle des horizons. .
rendez-vous devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
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English :
THE MONGY
Giant cooperative wooden games…
Fun for all the family!
L’événement Jeux géants en bois Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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