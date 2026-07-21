Jeux Inter-Villages Etangeois Route de Toulon Étang-sur-Arroux

Informations pratiques

Étang-sur-Arroux

Jeux Inter-Villages Etangeois

Route de Toulon Place du champ de foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le Comité des Fêtes d’Etang-sur-Arroux vous attend dans le cadre harmonieux que nous offrent les bords de l’Arroux, sur le Champ de Foire, en plein air.

Buvette et petite restauration sur place, tout au long de la journée de 10h à 21h.

Les jeux inter-villages reviennent pour la 2ème édition.

Au programme des épreuves de force, de cohésion, d’agilité et bien d’autres défis, le tout dans une ambiance conviviale et festive.

Il reste encore quelques places, alors n’hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant !

On vous attend nombreux pour représenter votre village!

Plus d’infos sur le site web du comité des fêtes d’Etang-sur-Arroux. .

Route de Toulon Place du champ de foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 74 81 comitedesfetes.etang71@gmail.com

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English : Jeux Inter-Villages Etangeois

L’événement Jeux Inter-Villages Etangeois Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)