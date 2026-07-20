Les Jeudis de Pays Rue de Toulon Étang-sur-Arroux

Informations pratiques

Étang-sur-Arroux

Les Jeudis de Pays

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.

Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan. .

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saveursdenosvillages-en-gam@orange.fr

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English : Les Jeudis de Pays

L’événement Les Jeudis de Pays Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II