UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Étang-sur-Arroux

Les Jeudis de Pays Rue de Toulon Étang-sur-Arroux

jeudi 20 août 2026 · Rue de Toulon · Étang-sur-Arroux

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de Toulon
Adresse
Champ de Foire
Ville
71190 Étang-sur-Arroux
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Étang-sur-Arroux

Les Jeudis de Pays

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Animations estivales destinées à mettre en avant les valeurs traditionnelles autour de l’accueil, la convivialité, la culture, la musique, la gastronomie, les produits du terroir et l’artisanat local.

Organisés par l’association Saveurs de nos Villages en Grand Autunois Morvan.   .

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   saveursdenosvillages-en-gam@orange.fr

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English : Les Jeudis de Pays

L’événement Les Jeudis de Pays Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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