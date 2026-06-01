Jeux, lectures et farniente dans le jardin du Musée, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
Jeux, lectures et farniente dans le jardin du Musée, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency samedi 27 juin 2026.
Jeux, lectures et farniente dans le jardin du Musée 27 juin – 30 août Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise
Prêts gratuits sur place à retirer à l’accueil du Musée ; Tarifs habituels pour la visite du Musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Plongez-vous dans les histoires de votre choix à l’ombre des arbres.
Le temps d’un jeu, en famille ou entre amis, voyagez à travers le temps ou laissez libre cours à votre créativité en créant vos propres œuvres d’art !
Et pourquoi ne pas défier vos proches lors d’une partie de quilles, d’anneaux ou de morpion ?
Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 64 80 13 http://museejjrousseau.montmorency.fr/fr https://www.facebook.com/museejjrousseau/ Musée de France, Monument historique, Maison des Illustres,
En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue», et s’installe à Montmorency, au lieu-dit l’« Hermitage ». En décembre 1757, le Citoyen de Genève emménage au petit Mont-Louis, actuel Musée Jean-Jacques Rousseau.
Il y compose ses œuvres majeures : Julie ou la Nouvelle Héloïse, La Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Du Contrat Social, Emile ou de l’Education.
La condamnation de l’Emile provoque la fuite du philosophe le 9 juin 1762.
Le Musée se compose du petit Mont-Louis, maison du philosophe, du jardin comprenant le cabinet de verdure et le « Donjon ».
Un agrandissement de la maison réalisé au XIXe siècle permet d’organiser expositions temporaires et manifestations culturelles. SNCF Enghien-les-Bains / Bus 13 arrêt Rey de Foresta ou bus 15M arrêt Hôtel de ville
Durant tout l’été, des livres, jeux de société et jeux en bois sont à votre disposition pour vous détendre et vous amuser dans le jardin.
Musée Jean-Jacques Rousseau – Ville de Montmorency
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