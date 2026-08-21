Jeux musicaux Rue de Garsmaria Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Jeux musicaux

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-24 19:00:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Jeux musicaux animé par la bibliothèque et Polysonnance.

Le mercredi 24 février, à 19h00 à la bibliothèque.

Fan de musique ? En solo ou en équipe, venez participer à des quiz musicaux sur des thèmes mêlant différents genres. A vos révisions !

Tout public à partir de 11 ans.

Repas partagé. .

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Jeux musicaux Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE