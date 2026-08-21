Jeux musicaux Rue de Garsmaria Pleyben
mercredi 24 février 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Jeux musicaux
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-24 19:00:00
fin : 2027-02-24
Date(s) :
2027-02-24
Jeux musicaux animé par la bibliothèque et Polysonnance.
Le mercredi 24 février, à 19h00 à la bibliothèque.
Fan de musique ? En solo ou en équipe, venez participer à des quiz musicaux sur des thèmes mêlant différents genres. A vos révisions !
Tout public à partir de 11 ans.
Repas partagé. .
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Jeux musicaux Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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