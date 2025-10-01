Jeux pour tous Artolsheim
Jeux pour tous Artolsheim mercredi 1 octobre 2025.
Jeux pour tous
11 rue Principale Artolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01 09:30:00
fin : 2025-10-01 11:30:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03
Découverte de jeux
Ludo’ried vous invite à découvrir des jeux modernes et ludiques.
Seul, à plusieurs, entre amis il y en pour tous les goûts et pour tous les publics ! .
11 rue Principale Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 72 05 mairie.artolsheim@evc.net
English :
Discovery of games
German :
Entdeckung von Spielen
Italiano :
Scoprire i giochi
Espanol :
Descubrir los juegos
L’événement Jeux pour tous Artolsheim a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme du Grand Ried