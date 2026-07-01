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AGENDA · Landivy

Jeux pour tous et Info Jeunes Landivy Salle communale la Pérelle Landivy

jeudi 23 juillet 2026 · Salle communale la Pérelle · Landivy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle communale la Pérelle
Adresse
Rue de l'Abbaye
Ville
53190 Landivy
Département
Mayenne
Tarif

Landivy

Jeux pour tous et Info Jeunes Landivy

Salle communale la Pérelle Rue de l’Abbaye Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle communale la Pérelle Rue de l’Abbaye Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme

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