Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Mars sur la Futaie Salle communale Saint-Mars-sur-la-Futaie
vendredi 28 août 2026 · Salle communale · Saint-Mars-sur-la-Futaie
Informations pratiques
Saint-Mars-sur-la-Futaie
Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Mars sur la Futaie
Salle communale 21 rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle communale 21 rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
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English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Mars sur la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme
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