Marché ambiance guinguette à Saint-Mars-sur-La-Futaie Epicerie associative L’Aubépine Saint-Mars-sur-la-Futaie

Informations pratiques

Saint-Mars-sur-la-Futaie

Marché ambiance guinguette à Saint-Mars-sur-La-Futaie

Epicerie associative L’Aubépine 1 et 2 rue du Bocage Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Profitez d’un moment de détente dans une ambiance conviviale !

Vendredi 4 septembre, à partir de 17h, l’épicerie associative L’Aubépine joue les prolongations pour retenir encore un peu l’été.

Venez découvrir les créations d’artistes et de créateurs et savourez un moment de détente dans une ambiance guinguette pleine de convivialité.

Des planches apéro et des galettes saucisses seront proposées pour les gourmands. .

Epicerie associative L’Aubépine 1 et 2 rue du Bocage Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 63 66

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English :

Enjoy a relaxing moment in a friendly atmosphere!

L’événement Marché ambiance guinguette à Saint-Mars-sur-La-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2026-07-17 par Bocage Mayennais Tourisme