Jeux sous les arbres Les estivales Neuville-aux-Bois
lundi 20 juillet 2026 · Neuville-aux-Bois
Informations pratiques
Neuville-aux-Bois
Jeux sous les arbres Les estivales
Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Dans le cadre des Estivales, venez profiter d’un après-midi ludique en plein air avec les Jeux sous les arbres !
Lundi 20 juillet
Parc de la gare Neuville-aux-Bois
De 15h à 17h
Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis au parc de la gare !
Dans le cadre des Estivales, venez profiter d’un après-midi ludique en plein air avec les Jeux sous les arbres !
Lundi 20 juillet
Parc de la gare
De 15h à 17h
Au programme
Jeux en bois
Jeux géants
Mölkky et pétanque
Jeux autour du tri sélectif animés par le SIRTOMRA
Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis au parc de la gare ! .
Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
As part of the Estivales festival, come enjoy a fun-filled afternoon outdoors with “Games Under the Trees”!
Monday, July 20
Parc de la Gare Neuville-aux-Bois
From 3:00 p.m. to 5:00 p.m.
Come enjoy a fun time with family or friends at Parc de la Gare!
L’événement Jeux sous les arbres Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45
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