Informations pratiques

Neuville-aux-Bois

Jeux sous les arbres Les estivales

Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Dans le cadre des Estivales, venez profiter d’un après-midi ludique en plein air avec les Jeux sous les arbres !

Lundi 20 juillet

Parc de la gare Neuville-aux-Bois

De 15h à 17h

Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis au parc de la gare !

Dans le cadre des Estivales, venez profiter d’un après-midi ludique en plein air avec les Jeux sous les arbres !

Lundi 20 juillet

Parc de la gare

De 15h à 17h

Au programme

Jeux en bois

Jeux géants

Mölkky et pétanque

Jeux autour du tri sélectif animés par le SIRTOMRA

Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis au parc de la gare ! .

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

As part of the Estivales festival, come enjoy a fun-filled afternoon outdoors with “Games Under the Trees”!

Monday, July 20

Parc de la Gare Neuville-aux-Bois

From 3:00 p.m. to 5:00 p.m.

Come enjoy a fun time with family or friends at Parc de la Gare!

L’événement Jeux sous les arbres Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45