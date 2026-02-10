Jeux vidéo Skyrim Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Guérande

Jeux vidéo Skyrim

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-12

Entrez dans un pays fantastique envahi par des dragons.

Dès 9 ans.

Animation proposée autour de l’univers médiéval fantastique de John Howe Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

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Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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L’événement Jeux vidéo Skyrim Guérande a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44