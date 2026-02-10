Jeux vidéo Skyrim Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Jeux vidéo Skyrim Médiathèque Samuel Beckett Guérande vendredi 10 juillet 2026.
Guérande
Jeux vidéo Skyrim
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-12
Entrez dans un pays fantastique envahi par des dragons.
Dès 9 ans.
Animation proposée autour de l’univers médiéval fantastique de John Howe Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .
Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.
Organisez votre parcours et découvrez tous les lieux sur voyages-fantastiques.cap-atlantique.fr .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux vidéo Skyrim Guérande a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Visite guidée La cité bretonne Départ de l’Office de tourisme Guérande 16 juin 2026
- Lectures sur l’herbe Guérande 18 juin 2026
- Qi Gong en plein air relaxation en mouvement et étirements doux Jardin public Guérande 19 juin 2026
- Exposition John Howe Châteaux, Cités et Forteresses Guérande 20 juin 2026
- Concours de pétanque Stage Jean Ménager Guérande 20 juin 2026