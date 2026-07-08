Jeux waterproof Centre aquatique GâtinéO Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Jeux waterproof

Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 3.4 – 3.4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le centre aquatique GâtinéO propose une animation ludique autour de jeux waterproof.

Cette activité a pour objectif d’offrir un moment de détente et de convivialité à travers des jeux adaptés au milieu aquatique (comme le Uno waterproof et d’autres jeux amusants), favorisant le partage, le rire et la participation de tous dans une ambiance rafraichissante et estivale.

Une belle opportunité de se divertir, de se rafraichir et de partager un moment agréable en famille ou entre amis.

Ouvert à tous (famille, enfants, adolescents et adultes)

Sans inscription .

Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Jeux waterproof

L’événement Jeux waterproof Parthenay a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Parthenay Gâtine