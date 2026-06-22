JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Éventail arc-en-ciel Méru

Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Éventail arc-en-ciel

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Un vent de couleurs souffle sur le musée !

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Lors de cet atelier, venez fabriquer votre éventail cocarde en bois et papier aux sept couleurs de l’arc céleste et inventez son incroyable légende en vous inspirant de la mythologie grecque.

Dates 9 juillet et 6 août

Horaire 15h à 16h

Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Un vent de couleurs souffle sur le musée !

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Lors de cet atelier, venez fabriquer votre éventail cocarde en bois et papier aux sept couleurs de l’arc céleste et inventez son incroyable légende en vous inspirant de la mythologie grecque.

Dates 9 juillet et 6 août

Horaire 15h à 16h

Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

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English :

JEU(X)DIS D?%C9T%C9 | A burst of color is sweeping through the museum!

Throughout the summer break, the Museum of Mother-of-Pearl and Tabletterie is hosting Jeu(x)dis d?%E9t%E9, a series of creative workshops for children and families (ages 6 and up) centered on the theme “My Curious Stories from Nature.”

During this workshop, come make your own wooden and paper fan decorated with the seven colors of the rainbow and invent its incredible legend, drawing inspiration from Greek mythology.

Dates: July 9 and August 6

Time: 3:00 p.m. to 4:00 p.m.

Cost: 4.50 € per participant (ages 6 and up)

Registration required at reservation@musee-nacre.fr

L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Éventail arc-en-ciel Méru a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre