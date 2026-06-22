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JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
51 rue Roger Salengro
Ville
60110 Méru
Département
Oise
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
4.5 4.5 Tarif de base plein tarif

Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Place à l’imagination !

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Et si une simple perle devenait le point de départ d’une aventure extraordinaire ? Les participants imagineront un personnage unique dont la tête serait faite d’une perle. Chacun donnera vie à son héros et inventera son histoire. Un atelier placé sous le signe de la fantaisie et de l’imagination.

Dates 23 juillet et 20 août
Horaire 15h à 16h
Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Place à l’imagination !

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Et si une simple perle devenait le point de départ d’une aventure extraordinaire ? Les participants imagineront un personnage unique dont la tête serait faite d’une perle. Chacun donnera vie à son héros et inventera son histoire. Un atelier placé sous le signe de la fantaisie et de l’imagination.

Dates 23 juillet et 20 août
Horaire 15h à 16h
Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr   .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74  reservation@musee-nacre.fr

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English :

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Let Your Imagination Run Wild!

Throughout the summer break, the Museum of Mother-of-Pearl and Tabletterie is hosting “Jeu(x)dis d’Été,” a series of creative workshops for children and families, ages 6 and up, centered on the theme “My Natural and Curious Stories.”

What if a simple pearl became the starting point for an extraordinary adventure? Participants will imagine a unique character with a pearl for a head. Everyone will bring their hero to life and invent their own story. A workshop filled with fantasy and imagination.

Dates: July 23 and August 20
Time: 3:00 p.m. to 4:00 p.m.
Cost: 4.50 € per participant (ages 6 and up)
Registration required at reservation@musee-nacre.fr

L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre