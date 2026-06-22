JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru jeudi 23 juillet 2026.
Méru
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle
51 rue Roger Salengro Méru Oise
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Place à l’imagination !
Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .
Et si une simple perle devenait le point de départ d’une aventure extraordinaire ? Les participants imagineront un personnage unique dont la tête serait faite d’une perle. Chacun donnera vie à son héros et inventera son histoire. Un atelier placé sous le signe de la fantaisie et de l’imagination.
Dates 23 juillet et 20 août
Horaire 15h à 16h
Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Place à l’imagination !
Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .
Et si une simple perle devenait le point de départ d’une aventure extraordinaire ? Les participants imagineront un personnage unique dont la tête serait faite d’une perle. Chacun donnera vie à son héros et inventera son histoire. Un atelier placé sous le signe de la fantaisie et de l’imagination.
Dates 23 juillet et 20 août
Horaire 15h à 16h
Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr .
51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr
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English :
JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Let Your Imagination Run Wild!
Throughout the summer break, the Museum of Mother-of-Pearl and Tabletterie is hosting “Jeu(x)dis d’Été,” a series of creative workshops for children and families, ages 6 and up, centered on the theme “My Natural and Curious Stories.”
What if a simple pearl became the starting point for an extraordinary adventure? Participants will imagine a unique character with a pearl for a head. Everyone will bring their hero to life and invent their own story. A workshop filled with fantasy and imagination.
Dates: July 23 and August 20
Time: 3:00 p.m. to 4:00 p.m.
Cost: 4.50 € per participant (ages 6 and up)
Registration required at reservation@musee-nacre.fr
L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Tête de perle Méru a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre