Informations pratiques

Méru

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Chimère coquillage

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-27

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Des créatures extraordinaires ont été aperçues au musée…

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Il est des animaux fantastiques parmi lesquels figureraient des coquillages chimériques… À votre tour d’inventer un animal fantastique inspiré des coquillages et du monde marin. Après avoir donné forme à votre chimère, vous l’installerez dans une petite boîte de curiosité à emporter chez vous. Un atelier créatif où nature et imaginaire se rencontrent.

Dates 30 juillet et 27 août

Horaire 15h à 16h

Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Des créatures extraordinaires ont été aperçues au musée…

Tout au long des vacances, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie propose les Jeu(x)dis d’été, une série d’ateliers créatifs pour les enfants et les familles, dès 6 ans, sur le thème Mes histoires naturelles et curieuses .

Il est des animaux fantastiques parmi lesquels figureraient des coquillages chimériques… À votre tour d’inventer un animal fantastique inspiré des coquillages et du monde marin. Après avoir donné forme à votre chimère, vous l’installerez dans une petite boîte de curiosité à emporter chez vous. Un atelier créatif où nature et imaginaire se rencontrent.

Dates 30 juillet et 27 août

Horaire 15h à 16h

Tarif 4,50 € par participant à partir de 6 ans

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

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English :

SUMMER THURSDAYS | Have extraordinary creatures been spotted at the museum?

Throughout the summer break, the Museum of Mother-of-Pearl and Tabletterie is offering “Jeu(x)dis d’Été,” a series of creative workshops for children and families, ages 6 and up, based on the theme “My Curious Natural Stories.”

Are there fantastical animals out there that might include whimsical seashells? Now it’s your turn to invent a fantastical animal inspired by seashells and the marine world. After giving shape to your chim%E8re, you’ll place it in a small box of curiosities to take home. A creative workshop where nature and imagination come together.

Dates: July 30 and August 27

Time: 3:00 p.m. to 4:00 p.m.

Cost: 4.50 € per participant (ages 6 and up)

Registration required at reservation@musee-nacre.fr

L’événement JEU(X)DIS D’ÉTÉ | Atelier créatif Chimère coquillage Méru a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre