VENDREDIS GRATUITS | DIVAGUE , Sieste Musicale Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru

Informations pratiques

Méru

VENDREDIS GRATUITS | DIVAGUE , Sieste Musicale Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:15:00

fin : 2026-07-31 16:15:00

Date(s) :

2026-07-31

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 31 juillet, accordez-vous une parenthèse de douceur avec DIVAGUE, une sieste musicale immersive qui invite petits et grands à ralentir le rythme et à s’évader le temps d’un instant.

À l’ombre des arbres ou confortablement installés dans un écrin de verdure, laissez-vous porter par les sons, les ambiances et les sensations qui éveillent l’imaginaire. Entre rêverie, contemplation et détente, cette expérience sensible propose un voyage intérieur où chacun est libre de divaguer au gré de ses pensées et de ses émotions.

Pensé comme un moment de reconnexion à soi et à son environnement, DIVAGUE offre une escapade poétique et apaisante, propice à la relaxation et à la méditation. Une invitation à prendre le temps, à écouter, ressentir et simplement profiter de l’instant présent.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 31 juillet, accordez-vous une parenthèse de douceur avec DIVAGUE, une sieste musicale immersive qui invite petits et grands à ralentir le rythme et à s’évader le temps d’un instant.

À l’ombre des arbres ou confortablement installés dans un écrin de verdure, laissez-vous porter par les sons, les ambiances et les sensations qui éveillent l’imaginaire. Entre rêverie, contemplation et détente, cette expérience sensible propose un voyage intérieur où chacun est libre de divaguer au gré de ses pensées et de ses émotions.

Pensé comme un moment de reconnexion à soi et à son environnement, DIVAGUE offre une escapade poétique et apaisante, propice à la relaxation et à la méditation. Une invitation à prendre le temps, à écouter, ressentir et simplement profiter de l’instant présent.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74

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English :

Looking for a chance to relax and explore with your family? This summer, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art in Méru invites you to take advantage of its Free Fridays!

Every Friday afternoon, in addition to the scheduled shows, the museum comes alive with impromptu guided tours, activities, and demonstrations showcasing its unique crafts. A wonderful opportunity to (re)discover the museum for free in a lively and friendly atmosphere.

– Friday, July 31: Treat yourself to a moment of tranquility with DIVAGUE, an immersive musical nap that invites young and old alike to slow down and escape for a moment.

In the shade of the trees or comfortably settled in a lush green setting, let yourself be carried away by the sounds, atmospheres, and sensations that awaken the imagination. Blending daydreaming, contemplation, and relaxation, this sensory experience offers an inner journey where everyone is free to wander at the whim of their thoughts and emotions.

Designed as a moment to reconnect with oneself and one’s surroundings, DIVAGUE offers a poetic and soothing escape, perfect for relaxation and meditation. An invitation to take your time, to listen, to feel, and to simply enjoy the present moment.

Free admission for all.

This project is part of “L’Été culturel,” an event organized by the Ministry of Culture and supported by the Hauts-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs.

L’événement VENDREDIS GRATUITS | DIVAGUE , Sieste Musicale Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre