VENDREDIS GRATUITS | La Java de Pétronille Compagnie le Zouave Méru

Informations pratiques

Méru

VENDREDIS GRATUITS | La Java de Pétronille Compagnie le Zouave

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : -5 – -5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:15:00

fin : 2026-07-24 16:15:00

Date(s) :

2026-07-24

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 24 juillet, embarquez pour un véritable voyage dans le temps avec La Java de Pétronille. Ce duo, issu du groupe de bal musette lillois Le Beau Milo, revisite avec élégance et authenticité les grandes chansons parisiennes de la première moitié du XX? siècle.

Inspiré par les voix emblématiques de Fréhel, Lucienne Delyle ou encore Rina Ketty, le duo fait revivre tout un pan du patrimoine musical français à travers des histoires chantées pleines d’émotion et de caractère. Portée par la voix de Clémentine Godbille et les sonorités chaleureuses de l’accordéon diatonique d’Étienne Boulanger, cette parenthèse musicale vous plonge dans l’atmosphère des bals populaires et des rues de Paris d’antan.

Un moment empreint de nostalgie, de poésie et de convivialité, à partager en famille ou entre amis.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 24 juillet, embarquez pour un véritable voyage dans le temps avec La Java de Pétronille. Ce duo, issu du groupe de bal musette lillois Le Beau Milo, revisite avec élégance et authenticité les grandes chansons parisiennes de la première moitié du XX? siècle.

Inspiré par les voix emblématiques de Fréhel, Lucienne Delyle ou encore Rina Ketty, le duo fait revivre tout un pan du patrimoine musical français à travers des histoires chantées pleines d’émotion et de caractère. Portée par la voix de Clémentine Godbille et les sonorités chaleureuses de l’accordéon diatonique d’Étienne Boulanger, cette parenthèse musicale vous plonge dans l’atmosphère des bals populaires et des rues de Paris d’antan.

Un moment empreint de nostalgie, de poésie et de convivialité, à partager en famille ou entre amis.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74

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English :

Looking for a chance to relax and explore with your family? This summer, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art in Méru invites you to take advantage of its Free Fridays!

Every Friday afternoon, in addition to the scheduled shows, the museum comes alive with impromptu guided tours, activities, and demonstrations showcasing its unique crafts. A wonderful opportunity to (re)discover the museum for free in a lively and friendly atmosphere.

– Friday, July 24: Embark on a true journey through time with La Java de Pétronille. This duo, hailing from the Lille-based bal-musette group Le Beau Milo, elegantly and authentically reinterprets the great Parisian songs of the first half of the 20th century.

Inspired by the iconic voices of Fréhel, Lucienne Delyle, and Rina Ketty, the duo brings a whole chapter of France’s musical heritage back to life through sung stories full of emotion and character. Carried by Clémentine Godbille’s voice and the warm tones of Étienne Boulanger’s diatonic accordion, this musical interlude immerses you in the atmosphereof popular dance halls and the streets of Paris of yesteryear.

A moment filled with nostalgia, poetry, and conviviality, to be shared with family or friends.

Free admission for all.

This project is part of “L’Été culturel,” an event organized by the Ministry of Culture and supported by the Hauts-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs.

L’événement VENDREDIS GRATUITS | La Java de Pétronille Compagnie le Zouave Méru a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre